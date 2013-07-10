По Карибах вдарить тропічний шторм "Шанталь"

Тропічний шторм "Шанталь", який наприкінці минулого тижня сформувався над Атлантичним океаном, набирає силу.

Як повідомили вчора фахівці американського Національного центру зі спостереження за ураганами, в найближчі години циклон вдарить по острову Святої Люсії. Влада острова вже оголосили про закриття всіх шкіл і наказала населенню не залишати свої будинки. Вчора ввечері за місцевим часом (ранок середи за київським часом) шторм досяг Пуерто-Ріко, а потім протягом декількох годин наблизиться до Домініканської Республіки і Гаїті. Південно-східних берегів США, як очікується, "Шанталь" досягне до початку наступного тижня. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС.

В даний час шторм рухається зі швидкістю 40 км на годину, швидкість вітру в його епіцентрі перевищує 80 км на годину.

Атмосферне явище класифікується в США як шторм і отримує власне ім`я, якщо швидкість вітру в його епіцентрі досягає 63 км на годину. Якщо даний показник перевищує 119 км на годину, то шторм стає ураганом.

"Шанталь" став третім штормом цього сезону. Раніше над Атлантикою сформувалися "Андреа" і "Баррі".

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