У Китаї 12 робітників загинули при обвалі стіни підприємства

12 робітників загинуло, сім дістали поранення внаслідок обвалу стіни підприємства в провінції Шаньсі на півночі Китаю.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на агентство Синьхуа, НП відбулася о 7.30 за місцевим часом на будівельному майданчику вуглепереробного підприємства "Дачен Ліюань" (Dacheng Liyuan). За попередніми даними, фундамент стіни розмили сильні дощі.

Рятувальні роботи завершено, на місці НП продовжують працювати слідчі.

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