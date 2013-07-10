У Китаї 12 робітників загинули при обвалі стіни підприємства
09:41, 10 липня 2013Зарубіжні новини
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Фундамент розмили сильні дощі
12 робітників загинуло, сім дістали поранення внаслідок обвалу стіни підприємства в провінції Шаньсі на півночі Китаю.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на агентство Синьхуа, НП відбулася о 7.30 за місцевим часом на будівельному майданчику вуглепереробного підприємства "Дачен Ліюань" (Dacheng Liyuan). За попередніми даними, фундамент стіни розмили сильні дощі.
Рятувальні роботи завершено, на місці НП продовжують працювати слідчі.
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