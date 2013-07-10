Землетрус магнітудою 5,0 стався в Японії

Землетрус магнітудою 5,0 стався на північному сході японського острова Хонсю, загрози цунамі немає, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт Головного метеорологічного управління Японії.

Підземні поштовхи було зафіксовано о 14.22 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 80 кілометрів під землею.

Поштовхи силою до трьох балів відчувалися на території префектур Івате, Аоморі та Міягі.

Інформації про жертви і можливі руйнування в результаті землетрусу не надходило. У свою чергу, компанія Tоhoku Electric, що управляє АЕС "Онагава" в префектурі Міягі, повідомила, що збоїв у роботі станції після підземних поштовхів зафіксовано не було.