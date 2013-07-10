Білорусь заборонила ввезення худоби з Росії через ящур

Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі ввів обмеження на ввезення худоби з Росії через випадки захворювання на ящур.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі.

«За інформацією Россільгоспнагляду, на території Амурської області та Краснодарського краю зареєстровані випадки захворювання уразливих видів тварин на ящур», - говориться у вказівці Мінсільгосппроду Білорусі.

Тимчасові обмеження щодо недопущення ввезення худоби і м`яса на територію Білорусі з Амурської області та Краснодарського краю Росії вводяться з 9 липня.

«Заборона стосується сприйнятливих до ящура тварин, зокрема, биків, баранів, кабанів, козлів, їхнього м`яса, м`ясопродуктів, шкіряної, рогокопитної, кишкової, овчинно-хутряної та смушкової сировини, вовни, сперми, ембріонів ВРХ, молока і молочних продуктів, мисливських трофеїв та іншої аналогічної продукції», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Росія обмежила постачання продукції свинарства з Вітебської області Білорусі через спалах африканської чуми свиней (АЧС).

Довідка УНІАН. Ящур - гостре вірусне захворювання з групи антропозоонозів (інфекційних хвороб тварин, на які хворіє також і людина), що характеризується інтоксикацією і везикулярно-ерозійним (пухирчасто-виразковим) ураженням слизових оболонок ротової та носової порожнин, а також шкіри міжпальцевих складок і навколонігтьового ложа.

При неускладненому перебігу хвороби у людей зарощування ерозій наступає до 5-го дня захворювання, загальна тривалість хвороби становить 5-7 днів. У ряді випадків можуть зустрічатися затяжні форми інфекції (до кількох місяців) з повторними хвилями висипань. У дітей ящур характеризується зазвичай тяжким перебігом з явищами гастроентериту. Прогноз зазвичай сприятливий, але за тяжким перебігом у дітей - серйозний.