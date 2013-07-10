Імбирний чай – це не тільки гарне домашнє засіб від застуди і засіб для схуднення. Насправді у нього ще безліч хороших якостей. Отже, корисні властивості імбирного чаю, пишуть російські ЗМІ.

• Імбирний чай володіє антиоксидантними властивостями і допомагає виводити токсини з організму..

3 найпростіших рецепту з імбиром!

• Він вбиває бактерії, знімає біль (особливо в області живота), зменшує запалення і сприяє загоєнню ран.

• Його корисно пити під час харчових отруєнь, а також при класичних застуді, грипі, кашлі або болю в горлі.

• Імбирний чай рекомендується тим, кого замучили часта відрижка і погане травлення, а також людям, схильним до переїдання.

• Інші властивості імбирного чаю – покращує кровообіг і пам`ять; допомагає сконцентруватися і зміцнює кровоносні судини.

Імбир: універсальні ліки

• він Також знижує рівень холестерину в крові..

• Імбирний чай уповільнює процес старіння і позитивно впливає на шкіру.