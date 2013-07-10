Корисні властивості імбирного чаю
Вбиває бактерії, знімає біль...
Імбирний чай – це не тільки гарне домашнє засіб від застуди і засіб для схуднення. Насправді у нього ще безліч хороших якостей. Отже, корисні властивості імбирного чаю, пишуть російські ЗМІ.
• Імбирний чай володіє антиоксидантними властивостями і допомагає виводити токсини з організму..
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• Він вбиває бактерії, знімає біль (особливо в області живота), зменшує запалення і сприяє загоєнню ран.
• Його корисно пити під час харчових отруєнь, а також при класичних застуді, грипі, кашлі або болю в горлі.
• Імбирний чай рекомендується тим, кого замучили часта відрижка і погане травлення, а також людям, схильним до переїдання.
• Інші властивості імбирного чаю – покращує кровообіг і пам`ять; допомагає сконцентруватися і зміцнює кровоносні судини.
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• він Також знижує рівень холестерину в крові..
• Імбирний чай уповільнює процес старіння і позитивно впливає на шкіру.