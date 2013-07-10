Розроблено рекомендації у зв’язку зі спалахом холери у Гвінеї

МЗС України у зв’язку зі спалахом захворювання на холеру у Гвінейській Республіці рекомендує громадянам України, які мають намір відвідати цю країну, приділяти особливу увагу дотриманню правил особистої гігієни та не вживати воду з неперевірених джерел та напоїв сумнівної якості.

Також рекомендовано утримуватись від перебування у місцях масового скупчення людей, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.