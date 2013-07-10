У крові знайшли 22 біомаркери старіння

Фахівці з King `s College London вперше виділили в крові 22 молекулярних біомаркери старіння.

Один зі виявлених метаболітів виявився одночасно пов`язаний з такими істотними віковими характеристиками, як легенева функція, щільність кісткової тканини та показником нормального утробного розвитку - вагою при народженні, що свідчить про ключову роль цього чинника у процесах старіння і появи пов`язаних з цими процесами захворюванями. Робота опублікована 8 липня в журналі International Journal of Epidemiology.

Автори дослідження у своїй роботі використовували метод метаболомічного профілювання - інтегральний аналіз рівнів концентрації в тканинних рідинах метаболітів (проміжних ланок і продуктів безлічі реакцій, що відбуваються в процесі обміну речовин). Це дозволяє отримати повну картину всіх біохімічних змін в організмі з початку його функціонування. Об`єктами вивчення стали зразки крові понад шести тисяч осіб, частина з яких входила до пари монозиготних (однояйцевих) близнюків.

У результаті було виділено 22 метаболіти, що напряму пов`язані з хронологічним віком - їх рівні концентрації тим вище, чим старша людина. Один з цих метаболітів - С-глікозил триптофан (C-glyTrp) - виявився особливо важливий для розуміння механізмів, що лежать в основі старіння, а його роль стала несподіваною для авторів дослідження. Було встановлено, що C-glyTrp не тільки пов`язаний з віком, але і асоційований з легеневою функцією, щільністю кісткової тканини, рівнем холестерину і артеріального тиску - тобто, з потенційними джерелами "старечих" захворювань. Крім того, цей метаболіт, як з`ясувалося, безпосередньо пов`язаний з вагою при народженні - у того ідентичного близнюка, який з`явився на світ з меншою вагою, концентрація C-glyTrp, відповідно, нижче.

"Нам вдалося вперше продемонструвати, що вага при народженні впливає на молекулярний механізм, що змінює рівень цього метаболіту. Це може допомогти нам зрозуміти, як саме недостатнє надходження поживних речовин в утробному періоді змінює молекулярні зв`язки, результатом чого є швидке старіння і високий ризик розвитку пов`язаних з віком захворювань ", - підкреслила провідний автор роботи Ана Вальдес (Ana Valdes).

"Учені і раніше знали, що вага при народженні є важливим чинником здоров`я індивідуума в середньому і старшому віці. Однак молекулярний механізм, що лежить в основі цього феномену, до цих пір залишався не зрозумілим. Наше дослідження пролило світло на деякі з цих зв`язків ", - зазначив співавтор Вальдес професор Тім Спектор (Tim Spector).

На думку авторів, в майбутньому простий аналіз крові на біомаркери старіння дозволить визначити рівень негативних вікових змін щодо біологічного віку людини і оцінити ризик розвитку старечих хвороб, а також розробити нові підходи до профілактики таких захворювань.