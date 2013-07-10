Онкопухлини запропонували виявляти за допомогою цукру

Фахівці з University College London запропонували простий, дешевий і безпечний спосіб діагностики злоякісних новоутворень, заснований на властивості ракових пухлин поглинати глюкозу, що необхідно для більшого енергетичного підживлення, ніж здорові тканини. Робота опублікована в журналі Nature Medicine.

Новий метод, названий авторами glucoCEST, на відміну від нині застосовуваного для виявлення ракових пухлин методу позитронно-емісійної томографії (ПЕТ), при якому в організм вводяться радіоактивні речовини, вимагає від пацієнта лише з`їсти перед дослідженням солодке, наприклад, півплитки шоколаду . Після чого спеціально налаштований на виявлення активного метаболізму глюкози магнітно-резонансний томограф покаже ці ділянки яскравішими, ніж здорові тканини.

Проводячи експерименти на лабораторних мишах, авторам вдалося за допомогою методу glucoCEST не тільки визначити локалізацію пухлин, але і виявити їхні різновиди за метаболічними і патофізіологічними характеристиками.

Серед переваг нового методу, підкреслюють автори, його дешевизна, простота, доступність, оскільки апарати МРТ значно поширеніші, ніж ПЕТ, можливість застосування серед дітей вже з півторарічного віку та вагітних жінок, оскільки виключений ризик отримання дози радіації.

Більше того, відзначають автори, метод glucoCEST, у разі свого впровадження в широку клінічну практику, дозволить без додаткового радіоактивного навантаження (яке є чинником ризику розвитку онкологічних захворювань), здійснювати регулярний моніторинг розвитку пухлини, її реакцію на терапію в щотижневому і навіть щоденному режимі.

Планується, що клінічні випробування методу будуть проходити протягом року, після чого, якщо їх результати будуть визнані успішними, метод може бути прийнятий на озброєння в британських клініках.