Названо країни, в яких живуть найогрядніші люди

Прийнято вважати, що американці - найогрядніша нація. Але, насправді, на першому місці мексиканці. "Дякувати" вони повинні фастфуд, газовану воду і сидячій роботі.

ООН склала звіт, присвячений статистиці ожиріння в світі. Загалом у світі надмірна надмірну масу тіла мають приблизно 1,5 мільярда дорослих людей. Ожиріння - у 350 мільйонів.

З`ясувалося, що в Мексиці у 70% громадян надмірна вага, а у третини - ожиріння. Все це відбивається на рівні захворюваності щодо серцево-судинних недуг, діабета, ниркової недостатності, хвороб печінки, раку і депресії. Мексиканський фастфуд представлений кукурудзяним коржем тако з яловичиною, свининою, бобами, соусом, сметаною, сиром, молюсками і латуком, маїсовим коржем тамалес з м`ясом і перцем, а також кесаділья (обсмажені коржі з овочами, м`ясом або птахом).

Ожиріння - хвороба бідних мексиканців і молоді. Всі вони вибирають фастфуд і не займаються спортом.

"Найжахливіше, що дітей програмують на ожиріння", - говорить Абелардо Авіла з Мексиканської національного інституту харчування.

На другому місці в списку опинилися США. На третьому - Сирія. Четверта позиція дісталася Венесуелі та Лівії, а п`ята - Тринідад і Тобаго. У першій десятці також значаться Ірак, Аргентина, Туреччина, Чилі та Чеська Республіка. У двадцятку увійшли Ліван, Нова Зеландія, Словенія, Мальта, Панама, Ізраїль, Австралія і Угорщина. На дев`ятнадцятому місці розташувалися Росія і Велика Британія. У Росії надмірна вага у кожного четвертого.