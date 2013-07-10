Жінки легше переносять стресові ситуації

Фізіологічно жінки здатні краще переносити стрес, порівняно з чоловіками. Причина - в естрогені та його впливі на нервову систему, повідомляє РИА "Новости". Учені з Університету Буффало дійшли цього висновку, спостерігаючи за змінами в мозку щурів, що піддавалися впливу стресу.

Гризунів прикували до стінок клітки на тиждень. Через сім днів учені порівняли реакцію на стрес у самців і самок. Виявилося, у самок біохімія мозку майже не змінилася, значить, стрес не справив на них сильного впливу. А в клітинах кровоносних судин був знайдений у великій кількості естроген. Виходить, регулятором захисного механізму був саме гормон.

Тоді фахівці заблокували роботу естрогенових рецепторів. У підсумку самки стали відчувати той же рівень стресу, що і самці. Коли ж самцям ввели в кров естроген, у них знизилася сприйнятливість до стресу. Це наштовхнуло вчених на ідею створення гормонального антидепресанту. Однак є проблема: потрібно, щоб засіб не викликав проблем з гормональним фоном в цілому.