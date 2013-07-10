У Європі з початку економічної кризи знизилася народжуваність

Учені німецького Інституту демографічних досліджень Макса Планка виявили, що народжуваність з початку економічної кризи в Європі знизилася пропорційно зростанню рівня безробіття.

Так, кількість народжень з розрахунку на одну жінку в Іспанії знизилася приблизно на 8% в період з 2008 по 2011 роки.

Водночас, у Німеччині, Австрії та Швейцарії, де ринок праці переніс кризу відносно добре, рівень народжуваності залишається стабільним.

Як повідомляв УНІАН, за словами уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка, в 2012 році в Україні народилося 520,7 тис. дітей, що майже на 20 тис. більше, ніж у попередньому році (у 2011-му - 502,6 тис., у 2010-му - 497,7 тис. дітей).

Також, за словами Павленка, завдяки зростанню народжуваності та зниженню смертності в Україні помітно сповільнилася депопуляція, майже в половині областей в 2012 році відбувався приріст населення.