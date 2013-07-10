ООН просить Ватикан надати тисячі справ про насильство над дітьми

17:52, 10 липня 2013
Зарубіжні новини
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Звіт - через 6 місяців

ООН попросила Ватикан надати деталі тисяч справ про жорстоке поводження з дітьми членів римо-католицького духовенства. За шість місяців представники Ватикану мають звітувати перед відповідною комісією ООН.

ООН також попросила інформацію на підтримку жертв насильства над дітьми та щодо будь-яких інцидентів, коли заявників змусили замовкнути.

BBC Україна

 
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