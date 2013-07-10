ВООЗ просить сирійців не блокувати медичні вантажі
17:54, 10 липня 2013Зарубіжні новини
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У країні - гуманітарна криза
Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) закликала всі сторони конфлікту в Сирії гарантувати безпечне доправлення медичного вантажу, який має прибути до міста Алеппо найближчими днями, пише ВВС.
Багато мешканців міста зараз живуть в умовах гуманітарної кризи, яка виникла через багатомісячні бої між повстанцями та урядовими силами.
Активісти правозахисних організацій в Алеппо твердять, що з вівторка тут тривають протести проти блокади, яку влаштували повстанці. У такий спосіб вони хочуть обмежити постачання до районів, підконтрольних уряду.
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