ВООЗ просить сирійців не блокувати медичні вантажі

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) закликала всі сторони конфлікту в Сирії гарантувати безпечне доправлення медичного вантажу, який має прибути до міста Алеппо найближчими днями, пише ВВС.

Багато мешканців міста зараз живуть в умовах гуманітарної кризи, яка виникла через багатомісячні бої між повстанцями та урядовими силами.

Активісти правозахисних організацій в Алеппо твердять, що з вівторка тут тривають протести проти блокади, яку влаштували повстанці. У такий спосіб вони хочуть обмежити постачання до районів, підконтрольних уряду.