У Китаї зійшов зсув: 12 людей загинуло, 11 зникли безвісти

Жертвами зсуву у провінції Сичуань на південному заході Китаю стали, за останніми даними, 12 людей, не менш як 11 осіб вважаються зниклими безвісти, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа.

Зсув зійшов вранці 10 липня в одному із сіл у міському районі Дуцзяньянь. Стихія зруйнувала 11 будинків. Загальна площа району лиха становить близько двох квадратних кілометрів. Тіла два загиблих - місцевого жителя і туриста - виявили в середу. 352 місцевих жителів і 31 туриста, які перебували в районі лиха, було евакуйовано.

Кількість потерпілих у результаті стихії уточнюється. Аварійно-рятувальні роботи тривають. За оцінками експертів, обсяг грязекам’яної маси, що зійшла на село, становить близько 1,5 мільйонів кубічних метрів.

Останніми днями на південний захід Китаю обрушилися проливні дощі, які в ряді районів призвели до повеней і зсувів.