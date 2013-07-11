На півночі Італії стався землетрус

Землетрус магнітудою 3,9 стався сьогодні вранці у північній італійській області Емілія-Романія, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету Corriere della Sera.

За даними Національного інституту геофізики і вулканології, підземний поштовх було зареєстровано о 06.32 за місцевим часом, його вогнище залягало на глибині 8,3 кілометра.

Епіцентр землетрусу знаходився в провінції Форлі-Чезена між містами Баньо-ді-Романія і Вергерето.

Служба цивільної оборони Італії відзначає, що коливання земної кори відчули жителі районів, розташованих поблизу від епіцентру землетрусу, проте інформації про потерпілих і руйнуваннях немає.

Corriere della Sera відзначає, що о 07.01 і 07.13 у цій самій зоні були зареєстровані повторні поштовхи магнітудою 2,5 і 2,4 відповідно.