Єгипет - на межі продовольчої катастрофи

Єгипту загрожує голод, повідомляє Reuters з посиланням на екс-міністра постачання Єгипту Бассема Уда.

За його словами, в країні залишилося лише 500 тис. тонн імпортної пшениці. Такої кількості вистачить приблизно на два місяці.

Водночас, Єгипет є найбільшим імпортером пшениці у світі: щорічно він купує 84 млн. тонн пшениці, половина якої йде на виробництво хліба, що субсидується і продається населенню за пільговими цінами, відзначає «Газета.ру»

Після розпуску уряду закупівлю пшениці було призупинено, зокрема й через брак у Єгипту коштів. Крім того, прогнозований урожай явно не зможе покрити і половини потреб населення.

Із заявою виступила і Організація ООН з продовольства (FAO). У ній, зокрема, йдеться про те, що Єгипет перебуває на межі продовольчої катастрофи.