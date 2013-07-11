Жертвами катастрофи поїзду з нафтою в Канаді стали 50 оіб

За останніми даними, в результаті катастрофи поїзду з нафтою в Канаді 6 липня загинули 50 чоловік.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Le Parisien, за даними поліції, до списку жертв офіційно занесли більш як 30 чоловік, які до цього моменту вважалися безвісти зниклими.

Американська компанія Maine & Atlantic Railway (MMA), якій належав поїзд, що зійшов з рейок, вже визнала свою відповідальність за те, що сталося. Ця аварія стала найбільшою подією подібного роду в Канаді більш ніж за 15 років.

Напередодні стало відомо, що поїзд, який вибухнув після аварії, був справний і проходив перевірку.

gazeta.ru