Росспоживнагляд забракував кілька партій українських солодощів

Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) забракував кілька партій української кондитерської продукції.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Російській Федерації повідомила прес-секретар Росспоживнагляду Любов Воропаєва.

«У регіонах було забракування української кондитерської продукції», - сказала Воропаєва.

Водночас вона відмовилася назвати регіони, де було виявлено такі партії.

За словами Воропаєвої, наразі відбувається звірка й аналіз інформації від регіональних підрозділів Росспоживнагляду.

«Вся інформація буде в офіційному прес-релізі», - сказала Воропаєва і додала, що його публікація може відбутися «сьогодні-завтра».

У четвер, 11 липня, голова відомства, головний державний лікар РФ Геннадій Онищенко заявив, що у російської санітарної служби з`явилися претензії до кондитерської продукції, яка поставляється з України.

Нагадаємо, що на початку 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів ряду українських підприємств на територію РФ, заявивши, що в них виявлено велику кількість пальмової олії. Пізніше після інспекцій на українських підприємствах такі обмеження було знято, проте було встановлено контроль кожної партії товару, що поставляється до Росії.

27 грудня 2012 року голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив, що Росія не має претензій до якості українських сирів, які поставляються на ринок Російської Федерації.

9 квітня 2013 року Росспоживнагляд повідомив про припинення контролю кожної партії українських сирів при їх ввезенні до Російської Федерації, оскільки претензій до якості продукції з України немає.

10 липня стало відомо, що Російська Федерація має намір оподаткувати додатковими спеціальними митами імпорт з України вугілля, шоколаду і скла у відповідь на запровадження Києвом спеціальних мит на імпорт автомобілів. Щоб компенсувати збитки, Росія залишає за собою право стягувати мита в розмірі 0,1 євро за 1 кг українського шоколаду, 54% - на імпорт вугілля і 15% - скла.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства доходів і зборів, у 2012 році українські кондитери поставили на ринок РФ 119,1 тис. тонн шоколадних виробів, виручивши майже 413 млн. дол. При цьому імпорт шоколаду з Росії до України торік становив 27,8 тис. тонн, або 102, 7 млн. дол. у грошовому виразі.