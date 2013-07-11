Чим корисний сир тофу

Сир тофу незамінний в харчуванні людей, які не вживають м`ясо або просто не можуть собі його дозволити. У нашій країні тофу тільки починає бути популярним і його вже можна купити практично в будь-якому супермаркеті. Переваг у такого сиру величезна кількість, пишуть іноземні ЗМІ.

Китайський делікатес як ліки

Соєвий сир по праву прирівнюють до м`яса або яєць завдяки високому вмісті повноцінного білка. Такий білок міститься з усіх рослин тільки в сої. Незамінні амінокислоти сої повністю зберігаються і в тофу, збагачують організм будівельними субстратами для клітинного метаболізму, поповнюють дефіцит білкових компонентів для кровотворення, повноцінної роботи м`язів і нервової системи.

Для жінок сир тофу навіть корисніший, ніж для чоловіків. Ізофлавоноїди соєвого сиру за структурою близькі до естрогенів. Організм їх сприймає як естрогени і починає омолоджувати організм, робити шкіру більш гладкою, а обмін речовин - більш швидким. Регулярне вживання тофу в клімактеричний період можна порівняти з застосуванням ліків. Така добавка до раціону у формі смачного продукту здатна прибрати припливи, запобігти неприємній сухості слизових, позбавити шкіру від передчасного старіння.

Ще один важливий момент - профілактика остеопорозу. Ізофлавоноїди настільки сильні, що здатні зупиняти гормонозалежне вимивання кальцію з кісток. Паралельно організм отримує ще й кальцій, причому природного походження, який практично повністю засвоюється і не дає ускладнень на нирки, як деякі препарати кальцію.

Тофу для кардіологічних хворих

Вживання такого сиру показано для людей з хворим серцем, атеросклерозом і навіть із хворими нирками. Страви з сиру тофу підійдуть для дієтичного столу, не перевантажують підшлункову, не стануть причиною розладів. Повноцінний білок сої піде для відновлення пошкоджених клітин, дасть матеріал для будови клітинних елементів імунітету, крові. Доведено, що тофу при регулярному вживанні знижує на третину рівень шкідливого холестерину. Це означає, що такий сир - продукт для профілактики розвитку атеросклерозу. Він збагачує організм залізом, а значить, сприяє кращому синтезу гемоглобіну і поліпшенню трофіки тканин. Це важливо при будь-яких порушеннях, у тому числі і при кардіологічних проблемах.

Незамінний помічник і захисник

Тофу значно збагатить раціон білком і залізом. При цьому амінокислотний комплекс буде абсолютно натуральний. Також китайський сир є профілактикою пухлин грудей, жіночих репродуктивних органів за рахунок вмісту естрогеноподібних речовин. Антиоксиданти ще більше зміцнюють цей захист, зупиняючи вільнорадикальні реакції і запобігаючи клітинному переродженню.

Слід вживати тофу розумними порціями. 50-70 грамів сиру - цілком адекватна денна норма. Для спортсменів вона може бути збільшена до 100 грамів.