Чим корисні чорниці

Не дарма чорниця широко використовується в народній медицині - ця ягода давно відома своїми цілющими властивостями. Лікувальні властивості чорниці зумовлені наявністю в ній дубильних речовин, а смакові якості - вмістом цукрів, лимонної, яблучної та інших органічних кислот, пишуть російські ЗМІ.

Багата чорна ягода і пектиновими речовинами, які сприяють звільненню кишечника від продуктів гнильного розкладу, а також солями заліза. До того ж залізо, що міститься в ягодах, набагато краще засвоюються в порівнянні з лікарськими препаратами заліза, оскільки в ягодах чорниці його супроводжує аскорбінова кислота та інші корисні для організму сполуки.

Корисні властивості чорниця зберігає і в сушеному вигляді. Сухі плоди використовують як протизапальний засіб при діареї, запаленні шлунково-кишкового тракту і циститах. Сушені ягоди чорниці входять до складу багатьох лікарських чаїв, які застосовують при різних захворюваннях шлунка.

Свіжа чорниця і зварені з неї киселі дуже корисні при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Вони попереджають, стримують у кишечнику гнильні і бродильні процеси, а дубильні речовини при цьому діють як протизапальний засіб.

Фітонциди чорниці згубно діють на дизентерійну паличку, стафілококи, збудників дизентерії, черевного тифу. Поки йде чорничний сезон, треба щодня з`їдати вдосталь ягід.

Чорниця значно покращує зір, прискорює оновлення сітчастої оболонки ока, посилює гостроту зору, зменшує втому очей при будь-якій роботі, особливо у сутінках, вночі і при штучному освітленні.

Чорниця дуже корисна при недокрів`ї, каменях у нирках, подагрі, ревматизмі, шкірних хворобах.