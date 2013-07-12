Схильність до алкоголізму видно в 5-річному віці

Схильність до алкоголізму видно в ранньому віці, вважають психологи з Університету Співдружності у Вірджинії.

В ході довгострокового дослідження учені спостерігали за розвитком 1 тис. дітей, починаючи від народження до 15-річного віку. Виявилось, що деякі риси, які проявляють в 5-річному віці, пов`язані зі схильністю до алкоголізму в підлітковому віці. Так, найчастіше проблеми з алкоголем мали ті підлітки, у яких в ранньому дитинстві виявлялися дві крайнощі в рисах вдачі: емоційна нестабільність і відносно низька комунікабельність або висока комунікабельність і екстраверсія.

Психологи пов`язують такі крайнощі зі схильністю до ризикової поведінки. Разом з тим, вони відзначають, що підліток, що цікавиться спиртним, не обов`язково виросте п`яницею.

likar.info