В Індії буде введено стандарт виробництва чаю

Чайне управління Індії оголосило про введення комплексу промислових стандартів.

Мета цієї ініціативи - створити стандарт, згідно з яким чай вирощуватиметься без завдання шкоди навколишньому середовищу, а також на чайних плантаціях не використовуватимуться пестициди, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Методи, які використовуються зараз для виробництва чаю в Індії, і умови праці в чайній індустрії, часто піддаються критиці.

Найбільші виробники чаю в Індії - Tata і Unilever - поставили свій підпис під ініціативою чайного управління.

Очікується, що до 2016 року майже півмільйона тонн індійського чаю продаватиметься відповідно до нових правил. При цьому дрібні виробники чаю побоюються, що ухвалення цих стандартів може призвести до зростання витрат і їх компанії розоряться.

bbc.co.uk