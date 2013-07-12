В Ірландії частково дозволили аборти

В Ірландії парламент вперше частково дозволив проведення абортів за медичними показаннями. 127 законодавців висловилися за, 31 - проти, передає Бі-бі-сі.

Тепер в країні аборт буде дозволений, якщо лікарі вважатимуть, що продовження вагітності може загрожувати життю жінки.

Аборти і раніше заборонені навіть у разі інцесту або зачаття в результаті згвалтування.

Жінки Ірландії добилися у Верховному суді конституційного права на переривання вагітності в 1992р. Однак рішення Верховного суду не супроводжувалося прийняттям відповідних законів і поправок, що робило роботу лікарів потенційно підсудною.

Ірландія є країною з сильними католицькими традиціями, які перешкоджають легалізації абортів. За оцінками ЗМІ, щодня близько 11 жінок направляються з Ірландії до Великобританії для переривання вагітності.

В Ірландії більшість жителів сповідує католицизм, який негативно ставиться до абортів. Після того як стало відомо про плани влади Ірландії частково легалізувати переривання вагітності, в країні розгорнулася кампанія "Пікетування заради життя", пройшло кілька багатотисячних мітингів. Проти легалізації абортів виступили і представники духовенства.