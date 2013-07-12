Найгірший місяць для зачаття дитини

Здоров`я немовляти багато в чому залежить від того місяця, в му дитя було зачате, з`ясували американські медики.

Дослідники з Прінстонського університету знайшли прямий зв`язок між місяцем зачаття і здоров`ям немовлят, порівнявши дані майже 1,5 мільйона американських дітей. При вивченні вчені враховували соціальне становище батьків немовлят, їх освіта, шкідливі звички та інші зовнішні чинники.

У результаті аналіз показав, що місяць зачаття значно впливав на те, з якою вагою народиться новонароджений, його стійкість до інфекцій, а також час його виношування в утробі матері.

З`ясувалося, що травень - найбільш несприятливий місяць для зачаття. Так, "травневі" діти більш ніж на 10 відсотків частіше народжувалися недоношеними і хворіли на грип, пише The Daily Mail. А ось немовлята, зачаті влітку, більше важили (на 8-9 грамів) і рідше страждали від хвороб.

Вчені пов`язують виявлені закономірності з сезонним характером деяких захворювань, що впливають на здоров`я матерів. Наприклад, погане здоров`я "травневих" дітей пояснюється тим, що вони народжуються під час епідемій грипу в січні-лютому.

Раніше вчені виявили, що травень - найбільш несприятливий місяць і для народження. Виявилося, що малюки, що з`являються на світ у травні, в майбутньому більше схильні до ризику розвитку аутоімунних захворювань, в тому числі розсіяного склерозу.

"Російська газета"