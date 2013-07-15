У Росії заборонено вказувати у вакансіях вік

У Росії роботодавцям заборонено вказувати в описах вакансій стать, вік і національність потенційного кандидата.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» , таким чином Міністерство праці РФ має намір викоренити дискримінацію при прийомі на роботу.

Крім того, роботодавець не зможе вказувати і такі характеристики, як майновий і сімейний стан, колір шкіри, рідна мова, походження, приналежність до громадських об`єднань та інші параметри, які не пов`язані безпосередньо з діловими якостями кандидата.

Для претендентів ніяких змін не вводиться: вони, як і раніше, можуть розміщувати про себе будь-яку інформацію, яку вважають потрібною.