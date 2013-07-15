В КНР жінку вбило струмом під час розмови по iPhone, повідомляє в неділю агентство Сіньхуа.

Родичі 23-річної китаянки стверджують, що вона загинула від удару струмом нібито після того, як намагалася відповісти на дзвінок на своєму iPhone, який в той момент заряджався.

«Я сподіваюся, що Apple Inc. зможе дати нам пояснення», - заявила сестра загиблої.

Місцева поліція повідомила, що жінка дійсно загинула в результаті удару струмом, але не підтвердила, що причиною її загибелі став саме смартфон.

Корпорація Apple, зі свого боку, висловила співчуття сім`ї загиблої і заявила, що «жалкує про нещасний випадок». Apple також пообіцяла розслідувати інцидент і співробітничати зі слідством, зазначає РІА Новости.