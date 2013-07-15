У Японії через сильну спеку у лікарнях понад 7 тис людей

Троє людей померли в Японії через сильну спеку, що встановилася останніми днями майже на всій території країни.

В цілому з початку липня по всій Японії через спеку померли вже 17 чоловік, до лікарень потрапили більш як 7 тисяч. Щонайменше 613 чоловік було госпіталізовано з тепловими ударами, з них троє - у тяжкому стані, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на японські ЗМІ.

У групі ризику опинилися літні люди з сільських районів, які, незважаючи на попередження синоптиків, продовжують працювати на своїх садових ділянках.

Національне метеорологічне управління Японії оголосило липень нинішнього року найжаркішим за всю історію спостережень, які ведуться з 1961 року. Впродовж всього тижня стовпчики термометрів у більшості префектур країни, зокрема в Токіо, не опускалися нижче 35 градусів тепла. В даний час спека поступово почала спадати, змінившись у ряді районів зливами. Зокрема, в префектурі Хего сьогодні за одну годину випало 40 мм опадів.