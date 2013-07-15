В Іспанії бики скалічили 23 людей
09:34, 15 липня 2013Зарубіжні новини
0
Один у тяжкому стані
В іспанській Памплоні в результаті забігу биків у суботу госпіталізовано 23 людей, передає Agence France-Presse.
За словами лікарів, один із них перебуває у важкому стані з пораненнями грудної клітини.
Більшість людей постраждали в результаті тисняви, яка утворилася в кінці шляху, перед виходом на арену для бою биків. Учасники забігу потрапляли один на одного, їх наздогнали бики, двоє з яких пробігли поверх людей. Інших вдалося вивести на арену через запасний прохід. Крім того, кілька осіб одержали поранення безпосередньо в ході 850-метрового забігу, який тривав понад 4 хвилини.
Фестиваль Сан-Фермін, в рамках якого проходять забіги з биками, стартував 6 липня. Традиційно він триває 9 днів. Взяти участь в забігу може будь-який охочий.
За попередні дні свята поранення дістали 22 людей. Суботу місцеві ЗМІ вже назвали гіршим днем за кількістю потерпілих за останнє десятиліття.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter