В Іспанії бики скалічили 23 людей

В іспанській Памплоні в результаті забігу биків у суботу госпіталізовано 23 людей, передає Agence France-Presse.

За словами лікарів, один із них перебуває у важкому стані з пораненнями грудної клітини.

Більшість людей постраждали в результаті тисняви, яка утворилася в кінці шляху, перед виходом на арену для бою биків. Учасники забігу потрапляли один на одного, їх наздогнали бики, двоє з яких пробігли поверх людей. Інших вдалося вивести на арену через запасний прохід. Крім того, кілька осіб одержали поранення безпосередньо в ході 850-метрового забігу, який тривав понад 4 хвилини.

Фестиваль Сан-Фермін, в рамках якого проходять забіги з биками, стартував 6 липня. Традиційно він триває 9 днів. Взяти участь в забігу може будь-який охочий.

За попередні дні свята поранення дістали 22 людей. Суботу місцеві ЗМІ вже назвали гіршим днем за кількістю потерпілих за останнє десятиліття.