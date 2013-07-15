Епіляція може зумовити шкірні захворювання

Через мікротравми, отримані під час видалення волосся, в тіло потрапляє вірусна інфекція.

Епіляція винна в проблемах, пов`язаних із захворюваннями шкіри, стверджують французькі дослідники, що вивчили скарги клієнтів клініки в Ніцці. Всі звернулися до лікарів після візиту косметолога. 30 клієнтів заразилися вірусною інфекцією Molluscum contagium, у частини з них в період спостереження це проявилося висипаннями (папулами). На думку авторів дослідження, цьому сприяли мікротравми шкіри, отримані під час епіляції.

Molluscum contagium поширюється при контакті зі шкірою зараженої людини, зокрема, під час статевого акту, або через побутові предмети, такі, як рушник.