У Росії зафіксовано 52 осередки африканської чуми

У Росії з початку року зафіксовано 52 вогнища африканської чуми свиней (АЧС), зокрема в регіонах на кордоні з Україною, повідомили УНІАН у прес-службі уряду Російської Федерації.

«Цього року вже зафіксовано 52 вогнища АЧС у Воронізькій, Ростовській, Волгоградській, Тверській, Тамбовській, Саратовській областях і Республіці Північна Осетія, при цьому два вогнища в Північній Осетії вже повністю ліквідовано. Також зафіксовано 34 вогнища ящуру в Забайкальському і Краснодарському краях, Амурській області, Карачаєво-Черкеській і Кабардино-Балкарській республіках», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що в цих суб`єктах Російської Федерації не було проведено необхідної роботи з попередження поширення хвороб. При цьому спостерігалися випадки приховання вогнищ їх виникнення.

Як повідомляє прес-служба, керівників регіонів, в яких зберігається несприятлива обстановка, заслуховуватимуть на засіданні урядової комісії з питань розвитку агропромислового і рибогосподарського комплексів у серпні поточного року.

Віце-прем`єр-міністр Аркадій Дворкович доручив Мінсільгоспу Росії разом із зацікавленими федеральними органами, асоціаціями та експертним товариством у двотижневий термін подати розроблені пропозиції для доповіді голові уряду РФ.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі підтвердив інформацію про спалах африканської чуми свиней (АЧС) на свинарному комплексі «Лучеса» Вітебського району.

Раніше Україна заборонила ввезення свинини з Білорусі через виявлення на території цієї країни чуми свиней.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти із свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине. Тварини з підозрілим захворюванням знищуються. Для людини АЧС не шкідлива.