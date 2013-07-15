У Китаї затримали топ-менеджерів відомої фармкорпорації

Китайська поліція затримала чотирьох високопоставлених працівників китайського підрозділу транснаціональної фармацевтичної корпорації GlaxoSmithKline (GSK) за підозрою в "серйозних економічних злочинах".

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Сіньхуа.

У четвер міністерство громадської безпеки КНР повідомило про початок розслідування діяльності деяких працівників GlaxoSmithKline (China) Investment Co.Ltd, підозрюваних у підкупі чиновників державних органів, лікарів, адміністрації деяких лікарень, медичних і фармацевтичних асоціацій і фондів з метою розширення ринків збуту ліків і підвищення їх цін. За інформацією слідчої бригади, були затримані віце-президент і керівник операцій GSK (China) Investment Co. Лян Хун, віце-президент, відповідальний за кадри, Чжан Говей, голова юридичного департаменту компанії Чжао Хун`янь і керівник департаменту розвитку бізнесу Хуан Хун.

Як розповів Лян Хун, у віданні якого були близько 3 тисяч медичних представників компанії по всьому Китаю, в його розпорядженні був бюджет у кілька сот мільйонів юанів (десятки мільйонів доларів) для "підтримки зв`язків" з державними чиновниками та медичними експертами. За оцінками, сума хабарів могла становити до 20-30 відсотків від вартості ліків. За словами Лян Хун, кінцева ціна ліків вартістю 30 юанів (близько 5 доларів) могла бути доведена (незаконними діями) до 300 юанів. Велика частина хабарів передавалася у вигляді туристичних послуг, у тому числі послуг "секс-туризму". Відносно одного з підозрюваних у цих злочинах туристичного агентства також розпочато слідство.

Як відомо, GlaxoSmithKline - одна з провідних світових фармацевтичних компаній, на її частку припадає понад 5 відсотків світового фармацевтичного ринку. На території Китаю компанія володіє п`ятьма виробничими базами і одним дослідницьким центром, в яких працює понад 5 тисяч осіб. Загальна сума капіталовкладень GSK в Китаї перевищує 400 мільйонів доларів.

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