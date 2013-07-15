Курильні суміші визнали наркотиком

Поширювалися під виглядом ліків

Уряд Росії прийняв постанову, згідно з якою так звані «курильні суміші» будуть внесені до переліку наркотичних засобів, що підлягають контролю. У постанові особливо наголошується, що на даний момент «суміші» поширюються у вільному продажі і через інтернет «під виглядом ліків, побутової хімії і товарів народного споживання», повідомляє Прайм Таким чином, уряд дав важелі для «підвищення ефективності державного контролю за обігом нових наркотичних засобів».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter