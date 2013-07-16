У Нью-Йорку різко зросла кількість інфарктів та інсультів

До позначки 41 градус Цельсія піднявся стовпчик термометра у Нью-Йорку. У найбільшому американському місті тропічна спека посилюється вже третій день поспіль, і спричинила різке збільшення кількості інфарктів і інсультів.

"Число звернень з приводу загострення серцево-судинних захворювань зросло майже удвічі", - повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на кардіологічний центр на Йорк-Авеню в районі Манхеттен.

До міських клінік лише у першій половині минулого дня надійшло 162 пацієнти з діагнозом інсульт і 90 - з гострим інфарктом міокарду. Медики не змогли врятувати життя 21 хворого.

У понеділок було зафіксовано майже 200 виїздів швидкої допомоги до літніх людей і маленьких дітей.

На час спеки не допоможе навіть переїзд з мегаполісу у приміські райони, розташовані на узбережжі Атлантичного океану і продуваються морським вітром. Там повітря прогрівається майже так само, як і в Нью-Йорку. Єдиним вирішенням проблеми вважається постійно працюючий у приміщенні кондиціонер.

У зв`язку зі спекою, що посилюється, скорочено робочий день комунальників, зайнятих у роботах просто неба.

Метеорологи прогнозують, що спека на східному узбережжі США стоятиме, як мінімум, до середини серпня. При цьому очікуються значні перепади атмосферного тиску, що збільшує загрозу формування атлантичних штормів і ураганів.