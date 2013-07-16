Оптимізму можна навчити - вчені

Песиміст чи оптиміст - ці якості визначені не так жорстко, як здається. Вчені з ясували, яким чином можна налаштувати мозок на позитивний лад, зазначає The Daily Mail. Характер - результат роботи набору генів і зовнішніх факторів. Перепрограмування займає сім тижнів.

Доктор Майкл Мозлі на собі показав: можна стати оптимістом. Протягом 20 років він страждав від хронічного безсоння. Стан його мозку перевірили в Університеті Ессекса. Вже було відомо, що у людей, які постійно переживають з приводу того, що відбувається, спостерігається церебральна асиметрія - права півкуля мозку активніша лівого. У Мозлі права частка в стані спокою була активнішою за ліву втричі.

Виправити ситуацію допомогло тренування мозку. Потрібно було дивитися на екран, де з`являються обличчя з різними виразами. На кожному рівні цієї гри було потрібно виокремлювати радісне обличчя і натиснути на це зображення. Тренування тривало кілька тижнів. Також проводилися 10-20-ти хвилинні сесії медитації, що допомагають концентруватися на своєму внутрішньому світі та розслаблятися.

Повторне сканування мозку показало: асиметрія стала менш вираженою, а Мозлі почав більш позитивно дивитися на світ. До речі, у міру проходження гри він навчився швидше реагувати на радісні обличчя на екрані - мозок шукав позитивне.