Биті діти зростають хворими людьми

Застосування фізичних покарань до дитини підвищує ризик розвитку різних хронічних захворювань у неї в дорослому житті. Про це говорять дані дослідження, проведеного канадськими ученими.

Вчені з Університету Манітоби на чолі з Трейси Афіфі вивчили інформацію про 34 тис. осіб. Враховувалися стан здоров`я людини і рід покарань, які до неї застосовували в дитинстві. З`ясувалося, що люди, яких в дитинстві батьки били за провину, мають підвищений ризик розвитку в крайньому разі одного хронічного захворювання. Так, ризик артриту підвищений на 25%, серцево-судинних захворювань – на 28%. Також серед них частіше зустрічалися люди з ожирінням і депресією.

Автори роботи пояснюють цей зв`язок таким чином: тілесні покарання впливають на режим сну дитини, роботу її імунної системи, регулювання секреції гормонів стресу. У свою чергу, стрес (одноразовий або хронічний) підвищує ризик хвороб.

likar.info