Гастроентерит загрожує нирковою недостатністю

Нерідко у людей, що проживають в тропічних країнах, в сезон дощів спостерігається загострення гастроентериту. Поширені симптоми - блювота і кольки, пише Health.India.com. У важких випадках можливі ускладнення з боку нирок.

Наприклад, з початку сезону дощів в Мумбаї більше 2000 осіб потрапили до лікарень з гастроентеритом і близько 500 осіб стикаються із захворювання щотижня. Двоє пацієнтів постраждали від гострої ниркової недостатності. Різко фільтраційна здатність їх нирок впала. Ниркову недостатність діагностують у 5-7% випадків гастроентериту.

Лікарі радять туристам і жителям тропічних країн регулярно дезінфікувати столові прилади, дверні ручки, проводити прибирання приміщень за допомогою хлору. Після відвідин убиральні потрібно в обов`язковому порядку мити руки. До їжі або приготування їжі також необхідно мити руки. Руки і ноги варто ретельно вимити, якщо ви потрапили під дощ, при цьому, намагаючись не торкатися речей. Це скоротить ризик передачі патогенів, що викликають гастроентерит. Після дощу краще залишити взуття за порогом.

Пити можна тільки кип`ячену хлоровану воду. Сира риба - під забороною фахівців, як і фрукти, які продаються з рук і мають сліди ушкоджень. Очищення клавіатур, мишок і ноутбуків - окреме питання, що вимагає уваги. Також слід знизити рівень стресу. Стрес, як відомо, послаблює імунний захист. Без неї при контакті з патогеном може розвинутися захворювання.