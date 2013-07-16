Єврокомісія пропонує новий підхід до боротьби з бідністю

Європейська комісія схвалила комюніке для Європарламенту і Ради ЄС, у якому пропонує новий підхід до фінансування боротьби з бідністю у світі, особливо в країнах, що розвиваються.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Комюніке передбачає низку заходів, які мають втілюватися у життя після 2015 року.

У комюніке, зокрема, визначаються ключові принципи фінансування боротьби з бідністю у світі. Так, Єврокомісія наголошує на необхідності відповідності фінансування політичним цілям з тим, щоб кошти спрямовувалися туди, де вони більше потрібні.

Єврокомісія вважає, що економіки країн, що швидко розвиваються, а також країн із доходом вище середнього, також мають робити свій чесний внесок у боротьбу з бідністю.

Крім того, у комюніке наголошується на необхідності посилення прозорості та взаємної підзвітності на національному і глобальному рівнях з тим, щоб забезпечити більш ефективне фінансування сталого розвитку.

Комюніке буде передано для обговорення у Раду ЄС та Європарламент.