У Індії від отруєння в шкільній їдальні померло 20 дітей
09:35, 17 липня 2013Зарубіжні новини
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У рисі виявили хімічну речовину
У штаті Біхар на північному сході Індії від отруєння померло 20 дітей.
Як передає РІА «Новости», про це повідомив сьогодні телеканал NDTV.
Трагедія сталася в школі міста Чхапра. Імовірно, діти отруїлися безкоштовними обідами, якими їх годували в навчальному закладі. Цього дня у дітей на обід було "кічарі" – страва з рису і сочевиці, одна з ключових в аюрведичній кулінарії.
Більшості загиблих було менш як 10 років. Багато хто і госпіталізованих школярів перебуває в критичному стані. За даними телеканалу, лікарі вже провели розтин кількох тіл і виявили в організмах загиблих "сторонню хімічну речовину".
Головний міністр штату Нітиш Кумар ухвалив рішення виплатити сім`ям загиблих дітей компенсації у розмірі 3,3 тис. доларів США. У школу, де вчилися діти, направлено судмедекспертів для з`ясування причин події.
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