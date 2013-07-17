У Індії від отруєння в шкільній їдальні померло 20 дітей

09:35, 17 липня 2013
Зарубіжні новини
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У рисі виявили хімічну речовину

У штаті Біхар на північному сході Індії від отруєння померло 20 дітей.

 
Як передає РІА «Новости», про це повідомив сьогодні телеканал NDTV.
 
Трагедія сталася в школі міста Чхапра. Імовірно, діти отруїлися безкоштовними обідами, якими їх годували в навчальному закладі. Цього дня у дітей на обід було "кічарі" – страва з рису і сочевиці, одна з ключових в аюрведичній кулінарії.
 
Більшості загиблих було менш як 10 років. Багато хто і госпіталізованих школярів перебуває в критичному стані. За даними телеканалу, лікарі вже провели розтин кількох тіл і виявили в організмах загиблих "сторонню хімічну речовину".
 
Головний міністр штату Нітиш Кумар ухвалив рішення виплатити сім`ям загиблих дітей компенсації у розмірі 3,3 тис. доларів США. У школу, де вчилися діти, направлено судмедекспертів для з`ясування причин події.
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