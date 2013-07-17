У Індії від отруєння в шкільній їдальні померло 20 дітей

У штаті Біхар на північному сході Індії від отруєння померло 20 дітей.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив сьогодні телеканал NDTV.

Трагедія сталася в школі міста Чхапра. Імовірно, діти отруїлися безкоштовними обідами, якими їх годували в навчальному закладі. Цього дня у дітей на обід було "кічарі" – страва з рису і сочевиці, одна з ключових в аюрведичній кулінарії.

Більшості загиблих було менш як 10 років. Багато хто і госпіталізованих школярів перебуває в критичному стані. За даними телеканалу, лікарі вже провели розтин кількох тіл і виявили в організмах загиблих "сторонню хімічну речовину".

Головний міністр штату Нітиш Кумар ухвалив рішення виплатити сім`ям загиблих дітей компенсації у розмірі 3,3 тис. доларів США. У школу, де вчилися діти, направлено судмедекспертів для з`ясування причин події.