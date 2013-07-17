Білорусь заборонила свинину з Росії через африканську чуму

Білорусь ввела заборону на поставки свинини з Московської та Волгоградської областей Росії, а також тимчасово обмежила поставки з Білгородської області.

Про це УНІАН повідомили в департаменті ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі.

Зокрема, в департаменті повідомили про розповсюдження африканської чуми свиней (АЧС) на території Волгоградської та Московської областей РФ.

У зв`язку з цим департамент інформує про необхідність вживання заходів із недопущення ввезення на територію Білорусі з цих регіонів РФ живих свиней, свинини, зокрема від диких кабанів, продуктів переробки, шкіряної, рогокопитної і кишкової сировини, щетини, мисливських трофеїв, одержаних від уразливих видів тварин, кормів і кормових добавок для тварин рослинного і тваринного походження, зокрема, з птиці й риби, кормових добавок для кішок і собак, а також готових кормів для кішок і собак, що пройшли термічну обробку, виготовлених із сировини походженням з Волгоградської та Московської областей, устаткування, що було в ужитку, для утримання, забою і оброблення свиней.

Крім цього, за інформацією департаменту, спалах АЧС зафіксовано на території Білгородської області. Тому з 16 липня Білорусь тимчасово обмежує ввезення вищезгаданої продукції з цієї області.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі підтвердив інформацію про спалах африканської чуми свиней на свинарському комплексі «Лучеса» Вітебського району і ухвалив рішення припинити експорт свинини з цього регіону.

При цьому 5 липня ветслужби Білорусі спростували публікації, що з`явилися в Інтернеті, про нібито оголошений на свинокомплексі агрокомбінату «Восход» Могильовського району карантин.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине. Тварини з підозрою на захворювання знищуються. Для людини АЧС безпечна.

У Білорусі спалах АЧС було зареєстровано 21 червня на території села Чапунь Івьєвського району Гродненської області Білорусі.

26 червня міністр сільського господарства і продовольства Білорусі Леонід Заяць заявив, що в Білорусі вогнище африканської чуми свиней локалізоване.