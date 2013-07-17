У Шотландії готують спеціальних собак для хворих на деменцію

Студенти зі Школи мистецтв Глазго разом з організаціями Alzheimer Scotland, Dogs for the Disabled і Guide Dogs Scotland розробили і реалізували програму підготовки хвостатих помічників для людей з деменцією. У рамках "Dementia Dog initiative" на даний момент натреновані дві собаки - лабрадор Каспій і золотистий ретрівер Оскар.

Вони ідеально підходять для сімейних пар, де одна людина має деменцію. Крім чисто побутової допомоги, собаки зменшать ступінь соціальної ізоляції та виправлять емоційний фон пацієнтів, дозволяючи розслабитися, вважають фахівці.

Відомо, що тварин почали тренувати особливим чином, коли ті були ще цуценятами, пише Homecare.co.uk. Курс тренування Каспія і Оскара закінчився у березні. Щоб протестувати систему, собак направили в дві сім`ї.

Самі пацієнти і медики позитивно оцінили програму. Собаки корисні хоча б тому, що змушують господарів рухатися і ходити на прогулянку. В даний момент спеціальну підготовку проходять ще дві собаки.