Психічно неврівноважені росіяни відповідатимуть перед законом

Навіть незначний злочин спричинить курс лікування для психічно нездорових людей. Така нова ініціатива Мін`юсту, пише "Російська газета" . Умовно, якщо сусід визнаний неосудним і влаштовує дебош, його притягнуть або до відповідальності, або відправлять на лікування.

На сьогоднішній день багато справ розвалюються, так як відповідач має психічний розлад. Подібні факти й підштовхнули чиновників до зміни законодавства, щоправда, поки в проекті.

Камінь спотикання - друга частина 443 статті КК. Вона каже: якщо особа не представляє небезпеки за своїм психічним станом або ним скоєно діяння невеликої тяжкості, суд виносить постанову про припинення кримінальної справи і про відмову в застосуванні примусових заходів медичного характеру.

Виходить, наявність довідки від психіатра є індульгенцією. Якщо ж чиновники зможуть затвердити правки в КК РФ, то суддів зобов`яжуть відправляти психічно неврівноважених громадян відбувати своє покарання в лікарні.