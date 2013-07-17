У Білорусі середня пенсія - 237 доларів

У Білорусі середня пенсія всіх видів у липні 2013 року становила 2 млн 95 тис. рублів (237 дол.) - на 11,1% більше, ніж у грудні минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві праці та соціального захисту Білорусі.

Так, розмір середньої трудової пенсії в липні нинішнього року досяг 2 млн 122,3 тис. рублів (240 дол.), що на 11,1% перевищує рівень грудня 2012 року.

«Середня пенсія за віком дорівнює 2 млн 174,6 тис. рублів (246 дол.), мінімальна за віком (із урахуванням доплати до неї) – 1 млн 483 тис. рублів (167,7 дол.). Середня пенсія за інвалідністю становить 1 млн 914,3 тис. рублів (216,5 дол.), у випадку втрати годувальника – 1 млн 361,9 тис. рублів (154 дол.), за вислугу років - 2 млн 822,7 тис. рублів (319 дол.), за особливі заслуги перед республікою – 3 млн 67,6 тис. рублів (347 дол.). Середній розмір соціальної пенсії становив у липні 900,8 тис. рублів (102 дол.) – це на 10,4% вище, порівняно з груднем минулого року», - уточнили в Міністерстві праці та соціального захисту.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до указу Президента Білорусі №278 «Про підвищення пенсій», з 1 липня нинішнього року здійснено корегування середньої заробітної плати працівників у республіці, що застосовувалася при попередньому перерахунку пенсій, із підвищенням її величини на 11% і проведено відповідний перерахунок трудових пенсій. Середня заробітна плата, що застосовувалася при попередньому перерахунку пенсій, становила 4037,7 тис. рублів (457 дол.). Цей показник проіндексований на 11% і становить 4482 тис. рублів (507 дол.). Перерахунок пенсій торкнувся понад 2,4 млн пенсіонерів.