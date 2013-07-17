Нічний догляд за шкірою

Жінка не може собі дозволити вистрибнути з ліжка, вмитися, і відразу побігти на роботу, як це роблять чоловіки. Прекрасній половині людства необхідно витратити не одну годину, щоб виглядати бездоганно, пишуть російські ЗМІ.

1.Находьте час для сну

Вчені довели, що жінкам потрібна на 11 хвилин більше, щоб висипатися.. Повноцінний сон повинен тривати 9 годин.

2.Вічний макіяж

Ніколи не лягайте спати «в косметиці». Чим якісніше ви очистите свою шкіру ввечері, тим краще вона буде виглядати вранці.

3.Гладка шкіра

Щоб ваша шкіра була чистою і м`якою, робіть маски, в які входить кориця і мед. Також намагайтеся використовувати маски, до складу яких входять природні компоненти: яйця, лимонний сік.

4 Відбілювання зубів

Проконсультуйтеся зі своїм стоматологом, після чого нанесіть суміш для відбілювання зубів перед сном, і прополощіть ротову порожнину вранці.

5. Темні кола

Як освіжити погляд? Щоб ваші очі сяяли, покладіть на повіки скибочки огірків перед сном на 10 хвилин. Результат - просто чарівний!

6. Ніжне тіло

Щовечора після душу нанесіть на тіло живильний комплекс кремів. Їх вплив у нічний час доби в 2 рази сильніше. Найкраще природний засіб для тіла – оливкова олія. Якщо ж вам не подобається його запах, додайте його в ваш лосьйон для тіла.