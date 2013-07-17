За втрату зайвої ваги даватимуть золото

Влада Дубая 19 липня починає акцію "Твоя вага - золото", учасники якої за втрату зайвих кілограмів одержуватимуть у нагороду чисте золото.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на еміратську газету "Аль-Баян", акція проводиться в рамках програми оздоровлення населення і боротьби із зайвою вагою і в місяць посту Рамадан.

Програма розрахована на 30 днів. За кожен втрачений кілограм її учасникам, що реєструються, нараховуватимуть один грам золота. Після закінчення конкурсу трьох переможців, що втратили найбільше зайвої ваги, нагородять золотими злитками вартістю приблизно 20 тис. дирхамів (5,5 тис. доларів) кожен.

Головною умовою участі в програмі є природна "здорова" втрата ваги - правильне харчування і спортивні вправи. Ніяких косметичних процедур, виснажливих дієт і операцій.

Конкурс "Твоя вага - золото" не випадково починається в місяць посту Рамадан, коли мусульмани, які постують протягом світлового дня, часто, переїдають вночі, що викликає загострення різних захворювань і збільшення зайвої ваги. Сезон спекотного літа, що випав цього року на Рамадан, практично звів до нуля і фізичну активність громадян, які вважають за краще проводити дозвілля вдома біля телевізорів, а не на вулиці або в спортклубах.