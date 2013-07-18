Вітаміни та мінеральні добавки - кращі "ліки" від депресії

Вітаміни та мінеральні добавки здатні подарувати енергію, необхідну для психічної діяльності. І це стосується не тільки здорових людей, але й осіб, схильних до депресії і тривожності, передає Medical Express..

Бонні Каплан, професор Університету Калгарі, вважає: вітамінні добавки можуть бути повноцінною альтернативою лікам, зменшує прояв тривожності і депресії. Плюс, вони допоможуть впоратися зі стресом, поліпшити настрій і знизити показники втоми.

Так, серед 97 осіб з розладами настрою у людей, чий раціон був максимально насичений вітамінами і мінеральними речовинами, психіка була більш стабільною. До списку орисних речовин входять 5-гідроксітріптофан (5-HTP), вітаміни груп В і D, а також гінкго білоба і омега-3.

У більшості людей підйом сил відзначається в середині ранкового часу, а до післяобіднього настає спад. Сили відновлюються до кінця другої половини дня і знову сходять на ні перед сном. Але ці коливання залежать від статі, віку людини і клімату регіону, в якому він живе.

Деякі, щоб заповнити нестачу сил, споживають солодощі та енергетики. А хтось віддає перевагу часті прийоми їжі малими порціями з обов`язковим виділенням часу на тривалий відпочинок та тренування.