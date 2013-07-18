Близько 6 тис. осіб евакуйовано в Каліфорнії через пожежі
10:22, 18 липня 2013Зарубіжні новини
386
Локалізували 15% загорянь у лісі
У США влада Каліфорнії евакуювала близько 6 тис. осіб через пожежі, що охопили майже 8 тис. гектарів на північний захід від міста Палм-Спрінгс.
Як передає РІА «Новости», пожежники змогли локалізувати лише 15% загорянь, вітер несе вогонь у бік житлових районів. Влада розпорядилася евакуювати людей з кількох населених пунктів, зокрема з курортного міста Іділлвайд. Люди залишили кілька сотень житлових будинків.
З вогнем борються близько 3 тисяч пожежників. У гасінні пожежі задіяно 16 вертольотів і 10 літаків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter