Надлишок цукру в раціоні веде до раку кишечника

Надлишок цукру пов`язаний з підвищеним ризиком розвитку раку кишечника, з`ясували учені з Шотландії.

Співробітники Університету Абердіна і Університету Едінбургу вивчили раціон 2000 пацієнтів з діагностованим раком кишечника, порівнявши його з харчуванням здорових людей. Вони прийшли до висновку, що вживання в їжу продуктів з високим вмістом цукрів є незалежним чинником ризику розвитку цього онкологічного захворювання, на додаток до таких чинників як спадковість, рівень фізичної активності і куріння. Автори досліджували 170 видів продуктів харчування. Учасники дослідження, які дотримувалися західної дієти (високий вміст цукрів і жирів), з більшою ймовірністю виявлялися пацієнтами з раком.

Результати дослідження опубліковані в «European Journal of Cancer Prevention».

likar.info