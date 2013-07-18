У Індії більш як 100 дітей потрапили до лікарні через отруєння

Більш як 100 дітей було госпіталізовано сьогодні в індійському штаті Тамілнад, ймовірно, діти отруїлися шкільними обідами.

Як передає РІА «Новости», телеканал NDTV з посиланням на місцеву владу повідомляє, що 102 дівчинки потрапили до лікарні в місті Нейвелі після того, як пообідали в шкільній їдальні.

На думку влади, обіди могли бути отруєні. Наголошується, що життя дітей у безпеці.

Раніше 16 липня в місті Чхапра в штаті Біхар десятки дітей отруїлися безкоштовними обідами. За останніми даними, 23 дитини померли, ще 25 залишаються в лікарнях. Всі загиблі були молодші 12 років. Того дня у дітей на обід було "кічарі" - страва з рису і сочевиці, одна з ключових в аюрведичній кулінарії.

За попередніми даними, причиною отруєння в штаті Біхар могли стати інсектициди, що потрапили в їжу. Інсектициди (від лати. insectum - комаха і лат. caedo - вбиваю) - хімічні препарати для знищення шкідливих комах.