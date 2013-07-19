Допінг ніколи не зникне зі спорту?

Повністю очистити спорт від допінгу неможливо. Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв`ю ІТАР-ТАРС президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Жак Рогге.

"Я думаю, ми добилися великого прогресу в боротьбі з допінгом. І сьогодні є набагато менше видів спорту, в яких використовують допінг, ніж 10 років тому. Але треба бути реалістами - допінг ніколи повністю не зникне зі спорту", - сказав Ж.Рогге .

Тим часом у списку п`яти основних досягнень - за 12 років на чолі міжнародного олімпійського руху - Ж.Рогге не поставив боротьбу з допінгом і корупцією на перше місце. "Найважливіше - це те, що під час мого президентства якість Ігор залишалося високим. Три літні Олімпіади, три зимові і дві юнацькі Олімпіади - вони були відмінними", - сказав Ж.Рогге, підкресливши, що спортсмени заслуговують цього. "По-друге, - започаткування юнацьких Олімпійських ігор. Третє - ми захищали наші цінності, боролися з допінгом і незаконними ставками. Четверте - ми домоглися дуже міцного фінансового становища і стабільних доходів. І п`яте - ми використовували спорт як соціальний фактор, як інструмент для освіти, змусили подивитися на спорт як на засіб, що допомагає людям поліпшити своє становище в суспільстві", - підбив основні підсумки своєї роботи Ж.Рогге.

Що ж до фінансового становища, то за "епоху Рогге" бюджет МОК збільшився в кілька разів. Президент Організації пояснює це "вдалими переговорами з телебаченням та спонсорами". "У нас є 12 спонсорів і 130 телеканалів. Ми змогли збільшити наш дохід, залишаючись при цьому дуже акуратними і консервативними у питаннях розширення нашої діяльності", - сказав він.

Ім`я нового президента МОК буде оголошено у вересні в Буенос-Айресі на 125-й сесії МОК. Вибір буде зроблено серед 6 кандидатів, що представляють Німеччину, Пуерто-Ріко, Сінгапур, Тайвань, Україну та Швейцарію.