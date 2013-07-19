Переможець конкурсу в Іспанії помер, випивши 6 л пива

Учасник свята в містечку Хеа-і-Труйольс (провінція Мурсія на південному сході Іспанії) помер після того, як за 20 хвилин випив шість літрів пива, повідомив у п`ятницю інтернет-портал laverdad.es.

Як передає РІА «Новости», свято на честь Богоматері Кармельської в містечку Хеа-і-Труйольс змінилося триденною жалобою за гостем, який помер у ніч на п`ятницю в розпал веселощів.

За словами очевидців, 45-річний охоронець лікарні в місті Мурсія випив шість літрів пива, відчув себе погано і помер.

Інтернет-портал уточнює, що за правилами пивних конкурсів учасники за 20 хвилин повинні випити, не зупиняючись, стільки пива, скільки зможуть. Переможець конкурсу в Хеа-і-Труйольсі після випитого відчув себе зле, його посадили в крісло, після чого він заснув, і викликали швидку допомогу. Коли швидка допомога доставила чоловіка в найближчу лікарню, лікарі констатували зупинку серця.